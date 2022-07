Einsatz in Remscheid : Spielhalle in Lennep überfallen

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Lennep In Lennep ist in der Nacht zu Dienstag eine Spielhalle überfallen worden. Ein bislang Unbekannter betrat der Polizei zufolge gegen 23.45 Uhr die Geschäftsräume der Spielhalle an der Wupperstraße.

Er drohte einer 21-jährigen Mitarbeiterin mit einem Messer und entnahm Bargeld aus der Kasse. Dann flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Hardtpark.

Der Täter ist schlank und circa 18 bis 20 Jahre alt. Er trug sportliche Kleidung und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02 02 / 28 74-0 zu melden.

(red)