Prozess Köln : Mutmaßlicher „Pink Panther“ vor Gericht - Juweliere überfallen

Köln Immer wieder hat die international tätige Juwelen-Räuberbande „Pink Panther“ mit ihren Taten für Aufsehen gesorgt. Mehrere Mitglieder wurden bereits zu Haftstrafen verurteilt. Nun beginnt in Köln der Prozess gegen einen 34-Jährigen.

Ein mutmaßliches Mitglied der berüchtigten „Pink Panther“ steht von Dienstag (5. Juli) an in Köln vor Gericht. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen den 34-Jährigen, unter anderem wegen bandenmäßigen schweren Raubes. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war der Mann an drei Überfällen auf Juweliere und Geldtransporter beteiligt - Gesamtbeute: mehr als 700 000 Euro. Die Bande hatte in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären Raubüberfällen weltweit Schlagzeilen gemacht.