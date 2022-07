Verhängnisvoller Zusammenprall mit Kleintransporter in Lennep : 95-Jährige stirbt nach Unfall

Lennep Am Samstag ist eine 95-jährige Frau nach einem Unfall mit einem Kleintransporter am Schneppendahler Weg in Remscheid-Lennep gestorben.

Ein 62-jähriger Mann rangierte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei mit seinem Fahrzeug, um seine Fahrt von einem Parkplatz zum Schneppendahler Weg fortzusetzen. Dabei stieß er mit dem Heck seines Fahrzeugs mit einer 95-Jährigen zusammen. In der Folge stürzte die Seniorin mit ihrem Rollator zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus, wo sie starb.

(red)