Löwen-Festival in Remscheid : Beste Unterhaltung mit „Green Ink Machine“

Das Sextett aus Remscheid ließ es auf dem Rathausplatz ungleich härter krachen, als ihre Vorgänger-Bands. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Die Cover-Band „Green Ink Machine“ aus Remscheid feierte ihr Heimspiel beim dritten Löwen-Festival-Abend mit Alternative und Crossover-Sounds.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Am dritten Abend des Löwen-Festivals spielte endlich auch das Wetter mit. Als die sechs Jungs von „Green Ink Machine“ am Donnerstagabend bei ihrem Heimspiel loslegten, war es locker bewölkt, gut 20 Grad warm, es herrschten somit beste Open-Air-Bedingungen auf dem Rathausplatz. Musikalisch ging es einen ganzen Zacken härter zu als bei den beiden ersten Bands dieses Jahres. Setzten „Kaschämm“ zum Auftakt auf kölsche Töne und „Strum Out“ auf eine Mischung aus Pop und Rock, ließ es das Sextett aus Remscheid ungleich härter krachen und erfüllten das Motto des Löwen-Festivals zu 100 Prozent: „Remscheid rockt!“

Die Band hatte sich den Alternative-, Hardrock-, Punk- und Metal-Sounds der 80er- und vor allem 90er-Jahre verschrieben. Und teilte dabei natürlich ebenfalls Fluch und Segen aller Cover-Bands: die Qual der (Aus-)Wahl aus einem schier unermesslichen Song-Fundus. Es zeugte dabei aber allerdings von gutem Geschmack, dass nicht immer das Offensichtliche gewählt wurde. So gab es zwar Musik der Grunge-Ikonen „Nirvana“ zu hören – aber eben nicht den Gassenhauer „Smells like teen spirit“, sondern den irgendwie poetischen Krach-Monolithen „In bloom“. Von „Green Day“ spielte das Sextett die Großtat „American idiot“ und nicht das totgenudelte „Basket case“. Dass es dazwischen auch Evergreens wie „We‘re not gonna take It“ von „Twisted Sister“ zu hören gab, war dann direkt erfrischend.

Die Band um die beiden Sänger Matthes und Arne hatte ganz offensichtlich viel Spaß an ihrem Auftritt, was man auch daran merkte, dass die beiden sehr ausführlich vor allem auch mit den erstaunlich vielen Kindern direkt vor der Bühne quatschten. „Wir alle kennen die 1980er – außer ihr!“, rief Matthes vor „The boys of summer“ von Don Henley. Den Kindern war’s egal, sie saßen auf den Boxen am Bühnenrand, rannten mit Baustellengehörschutz in allen möglichen Farben auf den Ohren wild im Kreis und tanzten mit den Erwachsenen um die Wette. Musikalische Früherziehung in der hart rockenden Variante.

Der Sound des Sextetts war drückend, geradezu fett, wie es sich für harten Rock gehörte. Leider gab es zu Beginn ab und zu Aussetzer, was die Technik im weiteren Verlauf des Abends aber in den Griff bekam. Die Songauswahl war insgesamt mehr als gelungen. Und auch die Stimmung war gleichbleibend sehr gut, sei es bei der wohl bekanntesten Anti-Faschismus-Nummer, „Schrei nach Liebe“ von den „Ärzten“, bei der tatsächlich ein ganzer Rathausplatz „Arschloch“ brüllte. Sei es bei einer Punk-Rock-Version von „Dein ist mein ganzes Herz“ - das übrigens keineswegs von „Marius Müller-Dinzelhagen“ stammt, wie Matthes abfällig in Richtung seines Gitarristen Anselm witzelte, der „der einzige in der Band ist, der diesen Song spielen will“, sondern natürlich von Heinz Rudolf Kunze – oder sei es bei „Du schreibst Geschichte“ von Madsen, das Sänger Matthes wiederum einem Jungen namens Mats widmete, nachdem dieser sich vor der Bühne als großer Fan der Brüder geoutet hatte.

Der Rathausplatz war auch weiter hinten, unter den wachsamen Augen des steinernen Löwen, sehr gut gefüllt. Dort unterhielt man sich allerdings mehr, die Musik von der Bühne spielte da eher die zweite Geige. Aber auch das gehörte schließlich zum Löwen-Festival dazu. Die Konzerte waren schließlich eine sehr willkommene Gelegenheit, sich endlich wieder einmal in ungezwungener Atmosphäre zu treffen, etwas zu essen, etwas zu trinken - und wenn dann im Hintergrund Songs wie „Last resort“ von „Papa Roach“, eine knallharte Version von Michael Jacksons „Smooth Criminal“, bei der der Doppelgesang besonders gut zum Einsatz kam oder der Düster-Hit „Mother“ von „Danzig“ liefen, machte der gemütliche Schnack unterm Löwen gleich doppelt so viel Spaß.