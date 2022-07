Großeinsatz der Feuerwehr in Solingen : Hohe Rauchsäule über Gewerbepark

Solingen Ein Feuer in einem Gewerbepark an der Weyerstraße hat am Dienstagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Zuerst mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass Chemikalien zu explodieren drohten. Später gab es allerdings Entwarnung.

Die Solinger Berufsfeuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz an die Weyerstraße in Wald ausgerückt. Wie die Leitstelle am späten Vormittag mitteilte, war der erste Alarm gegen 8.30 Uhr am Morgen eingegangen. Ein Augenzeuge berichtete, dass über dem Gewerbegebiet weithin sichtbar eine Rauchsäule aufsteige. Und ein anderer Zeuge schilderte zudem, dass Flammen zu sehen seien und Behälter mit Chemikalien möglicherweise zu explodieren drohten.

Aus diesem Grund eilten Einsatzkräfte aus allen drei Solinger Feuerwehr-Wachen zum Ort des Geschehens, wo sie zunächst damit begannen, die besagten Behälter zu kühlen und ein Ausbreiten der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Im weiteren Verlauf wurde allerdings relativ schnell klar, dass die Behälter nicht direkt am Brandgeschehen beteiligt waren und auch nicht thermisch aufbereitet waren. Eine Ausbreitung auf das Gebäude konnte ebenfalls verhindert werden.

Gegen kurz vor 11 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Es bestand keine Gefahr mehr.

An dem Einsatz vor Ort waren neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch Mitglieder einer Einheit aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt.

Zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe der Schäden lagen zunächst keine Informationen vor.

(or)