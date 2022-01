Auszeichnung für Mirjam Starke : Remscheiderin zu Gast auf Schloss Bellevue

Remscheid/berlin Mirjam Starke wurde als einzige Nordrhein-Westfälin für ihr soziales Engagement zum Neujahrsempfang von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen.

Große Ehre für die Foodsharer in Remscheid. Für ihr Engagement in der Bewegung, die es schon seit über fünf Jahren gibt, sowie im Obdachlosencafé ist Mirjam Starke – schon im Vorjahr – zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen worden. Wegen Corona sei die Einladung zum Neujahrsempfang im Bundespräsidialamt indes verschoben worden. „Obwohl wir schon nur 16 statt der wie üblich über 80 Personen sein sollten, haben es die Inzidenzen Anfang des Vorjahres nicht zugelassen“, sagt Mirjam Starke.

Die Remscheiderin ist die einzige Nordrhein-Westfälin gewesen, denn aus jedem Bundesland ist nur eine Person nach Berlin eingeladen worden. „Zwei konnte nicht kommen, so dass wir 14 Anwesende im Großen Saal waren“, sagt Mirjam Starke. Sie habe sich sehr wohl gefühlt in diesem besonderen Ambiente, das nur wenige Menschen persönlich kennenlernen können. „Ich habe einen sehr wertschätzenden und ehrlich interessierten Eindruck von Frau Büdenbender und Herrn Steinmeier gehabt. Sie haben viel nachgefragt und wirkten sehr positiv“, sagt die Remscheiderin. Zwei Stunden Gesprächszeit seien angesetzt worden, den ersten Teil bestritt der Bundespräsident mit einer Rede. „Darin hat er an den Anfang der Pandemie erinnert und das Engagement der Ehrenamtler in Deutschland gewürdigt“, sagt Mirjam Starke.