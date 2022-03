Die Höhle der Löwen : Das ist die neue Gast-Löwin Sarna Röser

Düsseldorf Sarna Röser ist die neue Gast-Löwin bei der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Sie wird in der elften Staffel neben den bekannten Investoren Platz nehmen. Doch wer ist Sarna Röser und welche Expertise bringt sie aus der Start-up-Szene mit?

Sarna Röser wurde 1987 in Stuttgart geboren und ist nach eigenen Angaben seit 2010 als Unternehmerin aktiv. Sie studierte in Stuttgart, an der Northumbria University in Newcastle und Luzern und legte ein Aufbaustudium im Bereich unternehmerische Verantwortung ab. Später soll sie die Verantwortung des Betonwerkeunternehmens Karl Röser & Sohn GmbH übernehmen, das derzeit noch von ihrem Vater Jürgen Röser geführt wird.

Zudem ist Sarna Röser seit 2020 im Aufsichtsrat der Fielmann AG und ist Beirätin der Deutschen Bank. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung und gehört dem Kuratorium des Bundesverbands Deutsche Startups an. Aber auch als Investorin konnte sie bereits Erfahrungen sammeln: Über Beteiligungsgesellschaften ihrer Familie investierte Röser schon in den Smoothie-Hersteller Oya und die Online-Sprachschule Lingoda.

Genug Expertise also, um in „Die Höhle der Löwen“ mitzuwirken. Schon die beiden Ankerkraut-Gründer Stefan und Anne Lemcke waren in der zehnten Staffel als Gast-Löwen mit dabei. Sie konnten gleich zwei Deals machen und investierten 300.000 Euro. In der elften Staffel wird dann auch Sarna Röser in Folge vier zu sehen sein. Ob sie in eines der Start-ups investiert hat, ist bislang nicht bekannt. Spätestens mit Ausstrahlung der Folge wird man sehen, wie sich die Unternehmerin zwischen den anderen Investoren schlägt.