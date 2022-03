Mit Herzblut und Tatkraft ehrenamtlich engagiert : DJK-VfL-Vorsitzender Helmut Frantzen erhält Verdienstmedaille

Willich Der Vorsitzende des DJK-VfL Willich hat die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Seit über 50 Jahren engagiert sich Helmut Frantzen ehrenamtlich für den Sport und die Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Frantzen führe sein Ehrenamt seit über 50 Jahren „mit viel Herzblut und Tatkraft aus“, betonte Coenen. In dieser Zeit habe er das Vereinsleben des DJK-VfL und damit auch den Willicher Sport maßgeblich geprägt und mit der Weiterentwicklung des Vereins eine soziale Plattform für Willich geschaffen, so Coenen. Das ehrenamtliche Engagement Frantzens begann 1969 mit der Leitung der Abteilung Tischtennis des DJK Vereins für Leibesübungen (DJK-VfL). Dort trainierte der gebürtige Willicher, der bis zur Pensionierung 2012 Lehrer an der Anrather Johannesschule war, mehrmals die Woche Kinder und Jugendliche und begleitete sie an Wochenenden als Trainer und Fahrer zu Meisterschaften und Turnieren. 1989 übernahm er den Vereinsvorsitz vom Vater. Bis heute ist er als Vorsitzender tätig.