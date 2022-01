Vor der Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht : Lenneper sehen Chance im DOC

Maik Vetter (l.) und Uwe Niekamp vom Kaffeewerk Achtsam glauben an positive Effekte für die Gastronomie in der Altstadt durch eine höhere Kundenfrequenz. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Remscheid Am Dienstag wird das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig über die Zukunft des geplanten Designer-Outlet-Centers (DOC) in Remscheid erwartet. Händler und Kunden der Lenneper Altstadt würden sich über ein positives Urteil freuen.

Seit vielen Jahren schon beobachtet Lisa Scheidemann die Entwicklung des Einzelhandels in der Lenneper Altstadt. Die Tochter der Inhaberin des Stoffladens „Kunterbunt“ vertritt eine klare Meinung zum Designer-Outlet-Center (DOC) in Lennep: „Wir sind nach wie vor dafür, dass es hier gebaut wird.“ Sie glaubt fest daran, dass das Center als Besuchermagnet viele Menschen aus dem Umland in die Röntgenstadt führen wird.

Davon ist auch Maik Vetter überzeugt. Der Mitarbeiter des Kaffeewerks „Achtsam“ am Alter Markt glaubt, dass das DOC auch einen positiven Effekt auf die örtliche Gastronomie haben könnte. „Ich denke schon, dass das DOC gut für die Gastro in der Lenneper Altstadt wäre. Wir hoffen zumindest, dass dann noch mehr Kundschaft zu uns kommt.“

Ob ein solch großes Center nach Corona überhaupt zeitgemäß ist ? Jürgen und Petra Spahlinger haben ihre Zweifel darüber, wie sich der Lenneper Einzelhandel mit oder ohne DOC in Zukunft entwickeln wird. „Ich denke, wenn das DOC ordentlich gemacht wird, dann kann es schon gut funktionieren und positive Auswirkungen auf Lennep und ganz Remscheid haben“, vermutet der Lüttringhauser. „Es wäre gut, wenn das so lang geplante Projekt endlich mal umgesetzt würde – zumal schon viel Geld investiert worden ist“, urteilt Jürgen Spahlinger. „Was passiert denn, wenn das DOC doch nicht gebaut wird? Was passiert mit den Flächen, die jetzt schon dafür vorbereitet wurden? Was ist mit dem Stadion?“