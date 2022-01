Beschluss im Hauptausschuss : Schulsozialarbeit geht neue Wege

Remscheid Die Ampel-Mehrheit stimmte dem Konzept zu. Künftig sollen die Sozialarbeiter feste Mitglieder der Teams an den Schulen sein. Die Stadt schreibt das Programm neu aus.

Diese Bemessung ermögliche es den Mitarbeitern, zum Teil der multifunktionellen Teams an den Schulen zu werden, sagte Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Grüne). Das Aufgabenspektrum gehe über die Beratungen von Schülern und Eltern zu den Leistungen des Bundesteilhabegesetzes (BUT) hinaus. Dieses noch von der Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) eingebrachte Gesetz sieht vor, dass Kinder aus Familien, die Transferleistungen erhalten, Anrecht auf Zuschüsse etwa für die Teilnahme an einer Klassenfahrt oder der Mitgliedschaft in einem Sportverein haben.