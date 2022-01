Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht : DOC-Urteil wird für 16 Uhr erwartet

Remscheid / Leipzig Haben die DOC-Pläne für Lennep noch eine Zukunft ? Darüber entscheidet am heutigen Dienstag das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Im Gespräch mit unserer Redaktion vor einigen Tagen hatte Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) von drei möglichen Urteils-Varianten gesprochen. So kann das Gericht den Fall zurück an das Oberverwaltungsgericht Münster verweisen. Dort würde dann die eigentliche Klage der Lenneper Anwohner gegen das Millionenprojekt verhandelt. In einer zweiten Variante würde das Gericht heute bereits grünes Licht für den Bau des DOC in Lennep geben. Möglich sei aber auch, dass die Richter das Münsteraner Urteil bestätigen und den B-Plan für ungültig erklären.