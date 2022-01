Breitbandausbau in Remscheid : Öffentliche Briefe sind meist ein schlechtes Zeichen

Meinung Remscheid Die Telekom hängt beim Breitbandausbau hinterher. Deshalb hat der Remscheider Oberbürgermeister nun an Chef Timotheus Höttges geschrieben.

Dass der OB öffentlichen Einblick in seine Post ermöglicht, ist gleichwohl eher ungewöhnlich. Das in dieser Woche als Tischvorlage in den Ausschüssen des Rates verteilte Schreiben an den Vorsitzenden der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, ist darum ein sicheres Anzeichen, dass etwas schief läuft in Remscheid. Die Seestadt auf dem Berge, die bei Rankings zum Stand der Digitalisierung regelmäßig wenig schmeichelhafte Noten bekommt, wird vom einstigen Staatsunternehmen ordentlich hängen gelassen. Beim vertraglich vereinbarten und mit Geldern in zweistelliger Millionenhöhe von Bund und Land finanzierten Ausbau der Breitband-Anschlüsse hält Europas größtes Telekommunikations-Unternehmen die Absprachen bei weitem nicht ein. Nun hat der Branchenriese den Vorschlag gemacht, die Frist für die Fertigstellung um ein Jahr zu verlängern. Unternehmen, Schulen, aber auch viele Privathaushalte sind die Leidtragenden.