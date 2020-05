Remscheider lässt 150 Fichten fällen : Kahlschlag gegen Brandgefahr

Eine von weitem sichtbare Schneise haben die Fällarbeiten in das Waldstück geschlagen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Wenn Serdal Ünsal auf den Hügel hinter seinem Sanitärhandel in der Morsbachtalstraße schaut, tut ihm der der Anblick in der Seele weh. 150 Fichten hat er durch ein von ihm beauftragtes Unternehmen auf seinem Grundstück fällen lassen.

„Was sie jetzt noch da oben sehen, gehört den anderen Eigentümern“, sagt er. Der Borkenkäfer hat den großen Nadelbäumen zugesetzt, sie sind ausgetrocknet und mischen einen Braunton in das grüne Band des Waldes.

Die von weithin sichtbare Schneise in der Baumlinie bescherte Ünsal nach der Fällaktion viele Anrufe und Besucher, die nichts mit seinem Handwerk zu tun haben. Sie fragten nach, ob sie die Reste der toten Fichten als Brennholz geschenkt bekommen können. Das können sie, und so sind zuletzt immer wieder Autos mit Anhängern in der Talstraße vorgefahren, um Nachschub für den eigenen Kamin abzuholen. Ob er das Waldstück wieder aufforstet, weiß der Unternehmer noch nicht. Das sei auch eine Geldfrage. Vielleicht gebe es ja Hilfe für Schäden als Folge des Klimawandels, hofft er.