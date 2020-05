Erkrath/Remscheid : Saxofonist swingt vor den Rosenhöfen

Erkrath/Remscheid Dirk Trümmelmeyer machte jetzt seinen Zuhörern in der Seniorenwohnanlage ein musikalisches Geschenk. Es ist nicht das erste Konzert des Musikers, er zählt bereits 13 solcher „Geschenkauftritte“.

Es ist 15 Uhr, als ein cremefarbener VW-Bus die steile Auffahrt zum Rosenhof in Hochdahl erklimmt. Gesteuert wird das Oldtimerstück von dem Saxophonisten Dirk Trümmelmeyer, der vor den Balkonen der Seniorenwohnanlage ein Konzert geben möchte. Durchs Hauptportal ist der Einlass schwierig, denn auch in dieser gemeinschaftlichen Unterkunft herrscht derzeit sicherheitshalber Besuchsverbot. Trümmelmeyer kurvt den schmucken Bus deshalb von hinten über die Feuerwehrzufahrt in den grünen Innenhof hinein. Dort gibt es eine Boulebahn, die an diesem Nachmittag als Bühne dienen soll. Trümmelmeyer rückt sich seine Sonnenbrille zurecht. Dann packt er die Instrumente, ein schmales Mischpult und drei Boxen aus. Das einzige, mit dem sich der Musiker nicht autark aus seinem Autobus versorgen kann, ist eine Steckdose. Doch die Haustechnik des Rosenhofs hält ein Verlängerungskabel parat.