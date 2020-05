Remscheider Stadtmeisterschaft im Schach : Titelträger werden digital ermittelt

Foto: imago sportfotodienst

Remscheid Seit Anfang der 1960er Jahre ist die Stadtmeisterschaft das jährliche Highlight der Remscheider Schach-Fans. Und so soll es auch in Krisen-Zeiten bleiben: „Wir werden die Meisterschaft in diesem Jahr ganz einfach digital austragen“, teilt Ralf Barten vom Organisationsteam von Schwarz-Weiß Remscheid mit.

Barten, der stellvertretende Vorsitzende seines Vereins, hat allen Grund, guter Dinge zu sein: Bis zum offiziellen Meldeschluss ließen sich nicht nur Dutzende Mitspieler mobilisieren, sondern Beinahe-Rekorde aufstellen: „Eine so große Beteiligung hatten wir in den vergangenen 15 Jahren nicht mehr.“ Barten zufolge ist die Teilnahme aber auch denkbar einfach: Man habe bloß mit einem eigenen Account Mitglied im „Chess Club Remscheid“ werden müssen. Die Online-Spieler im sogenannten CCR stammen größtenteils von SW Remscheid und den SF Lennep. Barten betont jedoch, „dass sich für die Stadtmeisterschaft vom 10. Mai bis zum 21. Juni wie immer auch Nicht-Vereinsspieler anmelden konnten“.

Wer dieses Jahr mit im Rennen ist, sei auf der Webseite von SW Remscheid ersichtlich. Dort stehe zudem, „wer sich aus welcher Altersklasse für die Stadtmeisterschaft angemeldet hat“. Zur Freude von Schachtrainer und Jugendwart Holger Freiknecht haben sich auch etliche Jugendliche gefunden.

Wegen des allgemein sehr regen Interesses am Digital-Schach wollen Freiknecht und Barten auch künftig mehrere Turnierangebote pro Woche kreieren. Das lohne sich vor allem dann, „wenn wir noch mehr als die bisherigen 60 Prozent aller Vereinsmitglieder für den CCR an den Start kriegen können“. Um das zu erreichen, wird Freiknecht nicht müde, sich sogar einzeln an diejenigen Kinder und Jugendlichen zu wenden, „die in normalen Zeiten immer mittwochs oder freitags regelmäßig zum Training in die Spiellokale kamen“.