Karibu in Meerbusch : Jugendarbeit – kontaktlos und digital

Meerbusch Jugendliche können im digitalen Karibu miteinander sprechen, chatten und spielen. Dank der Austauschplattform Discord bleibt das Meerbuscher Jugendzentrum auch während der Corona-Pandemie geöffnet.

Drei digitale Kanäle sind in dieser Zeit zentral für den Kontakt zum Karibu geworden. Facebook, Instagram und Discord. Dis- was? Eben. Bei Facebook versuche man gar nicht, die Jugendlichen zu erreichen, erklärt Sandra Bikowski, dort seien ja eher die Eltern. Anders sieht es bei Instagram aus, dort trifft das Karibu schon öfter auf seine regelmäßigen Besucher, die im Schnitt zehn Jahre alt sind. Und dann gibt es auch noch Discord.

„Das ist eigentlich eine Austauschplattform, die vor allem von Gamern genutzt wird“, sagt Bikowski. Als die Corona-Krise losging, hat die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendarbeit in NRW die Plattform als Ort des Austausches empfohlen. Und so kam es, dass das Karibu nun auch auf Discord ist. Dort gibt es digitale Öffnungszeiten, der Austausch ist also nur zu bestimmten Zeiten möglich. Dienstags und freitags von 16 bis 20 Uhr und am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr.