Familienzusammenführung in Düsseldorf : Corona sorgt für ein Wiedersehen nach 70 Jahren

Düsseldorf Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich Cousin und Cousine aus den Augen verloren. Eine Corona-Impfaktion führte nun zu einem Wiedersehen.

Corona hat in den letzten Monaten viele Kontakte und Begegnungen unterbunden. In einem Fall hat die Krankheit aber genau das Gegenteil bewirkt und zwei Menschen, Cousin und Cousine, nach 70 Jahren wieder zusammengeführt. Zu verdanken ist dies einem Zufall. So hat Marianne Nordbeck, geborene Krott, einen Fernsehbeitrag über impfwillige ältere Menschen des Zentrum plus der Diakonie in Kaiserswerth gesehen. Dabei wurde auch Reinhard Krott interviewt. Marianne Nordbeck erkannte ihren Cousin im Fernsehen sofort am Namen. „Aber auch die Familienähnlichkeit ist unverkennbar“, sagt sie.