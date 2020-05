Meerbusch in der Corona-Krise : „Frisuren erhalten eine neue Bedeutung“

Büderich/Lank Von heute an sind die Salons wieder geöffnet. Getränke gibt es vorerst noch nicht, dafür eine Maskenpflicht. Aber die Sorgen um Kurzarbeit und Soforthilfen sollen bald vergessen sein. Ein Besuch bei Heike Müller in Büderich.

Durch die offene Tür dringt Gelächter. Am Samstag haben sich mehrere Mitarbeiterinnen im Salon „Heike Müller by Oliver Schmidt“ in Büderich eingefunden. Alle tragen Mundschutz, alle halten Abstand. Aber an der heiteren Stimmung spürt man die Erleichterung, dass es endlich los geht. Ab dem heutigen Montag dürfen die Friseure ihre Kunden wieder mit Haarschnitt und Farbe versorgen. „Darüber sind wir alle froh, um eine ausreichende Motivation im Team muss ich mich wahrlich nicht sorgen“, sagt Heike Müller. Auch wenn die Umstände durch die scharfen Hygieneregeln und andere Vorschriften noch gewöhnungsbedürftig anmuten: Ihre Salons in Büderich und Lank sind bestens präpariert für den Neuanfang. Die Rezeption ziert ein launiger Schriftzug: „Sie sind mit Abstand unser bester Kunde.“