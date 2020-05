Kultur-Care-Pakete für Kinder in Remscheid : Gesellschaftsspiele selbst gestalten

Remscheid In Zeiten der Kontaktsperre zur Eindämmung des Coronavirus muss man kreativ werden, damit einem mit der Zeit die Decke nicht auf den Kopf fällt – dachte sich die Remscheiderin Elisabeth Erbe.

In Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Kunst & Medien hat die Autorin Elisabeth Erbe am Donnerstag insgesamt 25 Kultur-Care-Pakete an Kinder und Jugendliche im Jugendheim Steinberg und in der Evangelischen Jugendhilfe Bergisch Land an der Waldhofstraße übergeben. „Ich möchte mit dieser Aktion in der Krise etwas Gutes tun, positiv bleiben und dem Lagerkoller entgegenwirken“, sagt Erbe. Dazu komme, dass sie derzeit in ihrem eigentlichen Beruf als Trau- und Trauerrednerin nicht viel zu tun habe.