Remscheider Markus Mühling hat ein ungewöhnliches Hobby : Entschleunigung mit Miniatur-Bäumen

Bergisch Born Wer ein Hobby hat wie Markus Mühling, der braucht Zeit und die Gewissheit, keine schnellen Ergebnisse brauchen zu müssen. Der Hochschulprofessor für systematische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal beschäftigt sich mit Bonsais.

„Eigentlich ist mein Neffe schuld daran. Denn er hat mir zu unserer Hochzeit einen Indoor-Bonsai geschenkt. Irgendwie fand ich das schön und habe mich dann näher damit beschäftigt“, sagt der 50-Jährige. Aus einem kleinen Baum wurden mehrere. Auch wenn er das Hobby nicht in einer Art und Weise betreibt, wie es die Profis machen. „Man kann aus praktisch jedem Baum oder Gehölz einen Bonsai machen. Es ist keine Pflanzenart, sondern eine Kultivierungstechnik“, sagt Mühling. Daher könne man auch Pflanzen aus dem Gartencenter dazu verwenden – oder für bereits größere und ältere Bonsais mehrere hundert oder gar tausend Euro zahlen. „Ich habe aber keine so teuren Bäume, sondern mich auf die Gartencenter-Variante beschränkt“, sagt Mühling.

Das Prinzip der Bonsai-Kultivierung sei ganz einfach, sagt der 50-Jährige. „Die Bäume werden kleingehalten und sehen dann nach einigen Jahren der Pflege und des Beschneidens wie große Bäume nur in Miniatur aus.“ Und in der Tat, wenn man sich auf der Terrasse der Familie Mühling umsieht, entdeckt man Kiefern, Ahorn oder Olivenbäume, die von Form und Gestalt wie große Bäume aussehen – aber in einer kleinen Keramikschale stecken und maximal einen knappen Meter hoch sind. Das Ziel sei es, möglichst dicke Stämme, eine schöne Krone und eine sich verzweigende und sichtbare Wurzelstruktur zu erreichen. „Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Bonsais sind ein durchaus sehr entschleunigendes Hobby. Das kommt mir aber entgegen, da ich grundsätzlich ein eher hektischer Typ bin“, sagt Mühling lachend.