Krankenschwestern, Pfleger, Kassierer, Behördenmkitarbeiter : Vier Remscheider und ihre „Alltags-Helden“

Remscheid Krankenschwestern, Pfleger und Kassierer: Während viele Menschen von zu Hause aus ihre Arbeit machen können, müssen sie weiter regelmäßig zu ihren Arbeitsplätzen kommen – damit das leben nicht vollends stillsteht.

Weil sie gebraucht werden, weil sie systemrelevant sind. Sie sind „Helden des Alltags“. Aber nicht nur sie. Es gibt viele Berufsgruppen, die aktuell nicht von zu Hause aus arbeiten können. Weil sie dafür sorgen, dass vieles so gut wie möglich weiter läuft: Polizisten, Müllmänner und Ordnungsbeamte zum Beispiel. Oder auch die Nachbarn, die füreinander sorgen, gegenseitig auf sich aufpassen und für ältere Mitmenschen Einkäufe erledigen. Wer für sie ein Held oder eine Heldin des Alltags ist und was diese Personen ausmacht, erzählen vier Remscheider.

Ein Dank an die Helden des Alltags

Helfer in der Krise

Ralf Wieber, Geschäftsführer der Tanzschule Wieber und Vorsitzender des Remscheider Marketingrats „Ich hatte vor drei Wochen eine Darmoperation. Was ich da erlebt habe, das war so toll. Die Krankenschwestern und Pfleger waren so freundlich – trotz der stressigen Situation. Die hatten immer ein nettes Wort übrig, waren immer ruhig. Das sind für mich Helden des Alltags.“