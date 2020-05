Corona in Remscheid : Zwölf Remscheider sind in Quarantäne

Testsets mit Abstrichstäbchen in einem Labor. Foto: dpa/Jens Büttner

Remscheid Unverändert bei zwölf liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes am Montag die Zahl der an Covid-19 erkrankten Remscheider, die sich in angeordneter Quarantäne befinden. Von den insgesamt 214 positiv auf das Virus getesteten Personen gelten 188 als genesen, 14 sind verstorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der positiv getesteten Bürger, die im Krankenhaus behandelt werden, liegt weiter bei zehn. Drei davon liegen auf der Intensivstation. Weiterhin geht die Stadt davon aus, dass es eine Dunkelziffer bei der Zahl der Menschen gibt, die mit dem Virus infiziert sind.

(red)