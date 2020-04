Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung in Remscheid steigt : „Kitas erfinden sich jeden Tag neu“

Die Zahl der Kinder in der Notbetreuung in Remscheid steigt

Remscheid Die Notfallversorgung in den Kindertagesstätten funktioniert. Aber der Alltag ist durch die Sorge um die Gesundheit bei den Erzieherinnen belastet. Und durch den spärlichen Kontakt zur Mehrheit der Kinder, die nicht ihre vertraute Spielstätte aufsuchen dürfen.

Die Zahl der Kinder, die einen Anspruch auf Notbetreuung haben, ist in den vergangen zwei Wochen kontinuierlich gestiegen, von anfänglich 100 auf aktuell 302. Grund dafür ist die Erweiterung der Gruppen mit sogenannten systemrelevanten Berufen. In Remscheid haben 49 von 60 Kindertagesstätten geöffnet. Viele Erzieherinnen arbeiten im Home-Office oder unterstützen den Telefondienst im Gesundheitsamt.

Signale Insgesamt 18 Kinder stammen aus Familien, in denen die Situation zu Hause so belastend wurde, dass es für die Kinder besser sei, wenn sie in die Kita gehen. „Wir haben vermehrt Signale bekommen“, sagt Nowack.

Corona-Krise in Düsseldorf : So funktioniert die Kita-Notbetreuung

Hoppetosse in St. Tönis : Eltern nehmen Kita-Notbetreuung an

„Wir erfinden uns eigentlich täglich neu“, erklärt Nowack. Inzwischen landete die 16. Fachverordnung auf seinem Schreibtisch, in dem das Familienministerium seine Beschlüsse weiterreicht. In der nächsten Woche werden weitere folgen. Wann kommen die Schulanfänger-Kinder zurück? Gibt es bald eine Betreuung am Vormittag und am Nachmittag. Oder wird es einen Wechsel von einer Woche auf die andere geben? 4000 Kinder besuchen in normalen Zeiten die städtischen Einrichtungen und die der freien Trägern. Zurzeit werden unter zehn Prozent betreut.