Notbetreuung in Wermelskirchen : Alleinerziehende nehmen Betreuung wahr

Barbara Frank leitet das Jugendamt der Stadt. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Nachdem die Landesregierung in der vergangenen Woche die Liste der systemrelevanten Berufe deutlich erweitert hat kamen am Montagmorgen insgesamt 84 Kinder in die Kindertagesstätten – 24 mehr als in der Vorwoche.

Von Chaos am Montagmorgen keine Spur: Nachdem die Landesregierung in der vergangenen Woche die Liste der systemrelevanten Berufe deutlich erweitert und die Stadt das Angebot der Notbetreuung auch auf alleinerziehende Erwerbstätige ausgeweitete hatte, stellten sich die Kindertagesstätten in dieser Woche auf eine deutlich höhere Nachfrage ein. „Insgesamt haben wir am Montag 84 Jungen und Mädchen in der Notbetreuung der Einrichtungen gezählt“, berichtete Jugendamtsleiterin Barbara Frank auf Nachfrage der Redaktion. Genau eine Woche zuvor waren 60 Kinder in der Notbetreuung der Kindertagesstätten untergebracht. „Der Betreuungsbedarf verändert sich allerdings von Tag zu Tag“, erinnerte Barbara Frank. Denn Eltern würden häufig in Teilzeit arbeiten und deswegen nicht jeden Tag das Betreuungsangebot annehmen.

Die Situation in den Kindertagesstätten sei am Montagmorgen ruhig und geordnet gewesen, berichtete die Jugendamtsleiterin. Schließlich habe das Jugendamt die Familien über den Jugendamtselternbeirat mit einer Woche Vorlauf über die neue Situation informiert. „Wir haben die entsprechenden Vordrucke mitgeschickt“, erklärte Frank. Die Rückmeldungen seien rechtzeitig gekommen und so seien die Kitas am Montagmorgen sehr organisiert in die neue Woche gestartet. Das freiwillige Angebot der Stadt, auch alleinerziehenden Erwerbstätigen die Notbetreuung zu ermöglichen, sei gut angenommen worden. Insgesamt seien am Montag 21 Kinder von Alleinerziehenden in den Einrichtungen gezählt worden.

Aktuell gibt es in 15 von 16 Kindertagesstätten Notgruppen, dort werden jeweils ein bis fünf Kinder betreut. Nur im Evangelischen Kindergarten in Tente gibt es keinen Betreuungsbedarf, die Einrichtung und das Team sind aber betriebsbereit.