Hilden/Haan : Bunte Steinschlangen gegen Corona-Frust

Die bunte Steinschlange liegt vor der Kita Hasenhaus in Gruiten und wächst immer weiter. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Der drohenden Langeweile des Nachwuchses entgegenzuwirken, ist einer der Auslöser für das Auftauchen der neuen Tierspezies. Exemplare finden sich an mehreren Stellen in Hilden und Haan.

Von Peter Clement

Ein blauer Engel mit weißen Flügeln und Heiligenschein, ein bunter Regenwurm, eine aufgehende Sonne – den Motiven ist keine Grenze gesetzt. Eines haben die Bilder aber alle gemeinsam: Sie sind auf Steine gemalt – teils so groß wie Flusskiesel, teils wie eine Faust. Die wiederum sind Bestandteil einer langen Schlange aus weiteren buntbemalten Steinen. An vielen Stellen in Hilden und Haan krabbelt diese neue Tierspezies zurzeit ins Freie. Exemplare wurden schon im Hildener Stadtwald bei den zwölf Aposteln gesichtet, an der Fahrrad-Trasse neben gut Hahn sowie in Gruiten an der Kindertagesstätte Hasenhaus am Dinkelweg.

In der Kindertagesstätte Bollenberg in Haan haben die Erzieherinnen in der Notbetreuung am Mittwoch ebenfalls fleißig Steine bemalt und von den Kindern bemalen lassen. „Wir wissen allerdings noch nicht, ob wir sie bei uns loskriechen lassen oder uns an einer anderen Stelle beteiligen“, sagt Einrichtungsleiter Andreas Aguirre. Fest stehe indes schon jetzt: „Allein die Arbeit an dem Projekt macht allen bereits großen Spaß.“

Der drohenden Langeweile des Nachwuchses entgegenzuwirken, ist einer der Auslöser für das Auftauchen der Steinschlangen. Ihr Entstehen ist eine kreative Strategien, die Kinder zu beschäftigen und gleichzeitig auch noch Frohsinn zu verbreiten. Mittlerweile setzen sie aber auch Zeichen der Verbindung. Denn in manchen Städten findet sich der Kopf beispielsweise an einer Kindertagesstätte und der Schwanz reicht bis in den Garten des benachbarten Seniorenheims.

Im Hildener Stadtwald findet sich an einer Stelle ein in Klarsichtfolie gepacktes Blatt Papier, auf dem zu lesen steht: „Liebe Kinder, liebe Spaziergänger. Malt doch zu Hause einen Stein an und legt ihn dazu. Mal sehen, wie lange die Schlange während der Corona-Zeit wird.” Dann folgt der Zusatz: „Lasst die Steine bitte liegen!”