Corona-Krise : Fünf Prozent der Kita-Kinder werden derzeit notbetreut

In Kitas ist Distanz angesagt, aber schwierig. Foto: dpa, ve fpt

Leverkusen Dass sich Eltern Sorgen machen, kann Fachbereichsleiterin Angela Hillen nachvollziehen. „In Kitas ist das Distanzhalten gerade bei Kindern, die jünger sind, schwierig bis kaum machbar. Außerdem gibt es Kinder, die gewickelt werden. Das geht mit Abstand nicht.“

380 – Auf diese Zahl kommt die Leiterin des Fachbereichs Kinder und Jugend, Angela Hillen, am Mittwoch nach den ersten Tagen der erweiterten Notbetreuung für Kita-Kinder in Leverkusen. „182 Kinder besuchen städtische Einrichtungen, 75 sind in der Tagespflege, rund 119 werden in den Einrichtungen der freien Träger betreut“, schlüsselt sie auf. Bei insgesamt 6000 Betreuungsplätzen in der Stadt seien das ungefähr fünf Prozent. Andere größere deutsche Städte, das höre sie bei Konferenzen des deutschen Städtetages, kämen da auf weitaus mehr, „es ist die Rede von bis zu 15 Prozent“.

Dass Leverkusen auf eine geringere Zahl komme, könnte an familiären Strukturen liegen. Die Erweiterung der Kita-Notbetreuung gilt neben Eltern mit systemrelevanten Berufen seit Montag auch für Alleinerziehende. Dass in Leverkusen weniger alleinerziehende Eltern leben, mag Hillen daraus nicht schließen. Denn Eltern müssen vor der Notbetreuung andere Hürden meistern: „Neben einer Bescheinigung des Arbeitgebers müssen sie schriftlich versichern, dass es keine andere Form der Betreuung für das Kind gibt,“ merkt Angela Hillen an. Vereinzelt gebe es auch Eltern, die zwar Anspruch auf eine Notbetreuung hätten, diesen aber nicht nutzen wollen, „weil sie Angst haben, ihr Kind könnte sich mit dem Coronavirus infizieren“.

Dass sich Eltern Sorgen machen, kann die Fachbereichsleiterin nachvollziehen. „In Kitas ist das Distanzhalten gerade bei Kindern, die jünger sind, schwierig bis kaum machbar. Außerdem gibt es Kinder, die gewickelt werden. Das geht mit Abstand nicht.“ Gerade kleinere Kinder seien auf die Gesichtsmimik geprägt. Ist die durch eine Maske nicht erkennbar, könnten Kinder Angst entwickeln. „Fachliche Empfehlungen gehen weg von einer Maske in den Einrichtungen.“ Eine Verpflichtung der Stadt zum Maskentragen für Erzieher gebe es nicht. Die Kollegen müssten je nach Altersstruktur der Gruppe abwägen. Beim Abgeben und Abholen durch die Eltern würden Masken getragen, sagt Angela Hillen. Sie betont: „Die Hygienestandards in den Einrichtungen sind generell streng, allein schon wegen des Wickelns.“ Auch die Reinigungsregelungen seien verschärft. Und: „Wenn ein Kind mit Husten käme, nähmen wir es so lange nicht auf, bis klar ist, ob es mit dem Coronavirus infiziert ist oder nur eine Erkältung hat.“