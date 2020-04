Kindergarten-Aktion in Wachtendonk : Kontakt mit der „Gänseblümchen-Post“

Kindergarten-Aktion in Wachtendonk

Wachtendonk Die Wachtendonker Kindertagesstätte verschickt mindestens einmal pro Woche etwas an die Kinder. Die müssen wegen der Pandemie auf ihr gewohntes „zweites Zuhause“ verzichten. So soll die Zeit bis zum Wiedersehen überbrückt werden.

Seit Wochen müssen auch die Kinder aus dem Familienzentrum „Gänseblümchen“ aus Wachtendonk wegen der Corona-Pandemie auf ihren gewohnten Alltag verzichten. Kinder, die sonst wöchentlich im Durchschnitt 35 Stunden in ihrem „zweiten Zuhause“ verbringen, wurden durch das Coronavirus von heute auf morgen aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen.

„Was das für die Kinder heißt, ist vielen nicht klar“, meint Erzieherin Nina Beterams. Für viele Kinder sei die Kindertagesstätte nicht nur ein Ort, in dem sie spielen, während Mama und Papa arbeiten, sondern ein Abenteuerspielplatz, Erforschungszentrum, Zufluchtsort, Ort der Sicherheit, Ort der Begegnung, Ort der Freundschaft, Ort des Experimentierens und Ausprobierens. „Die Kinder haben eine so starke, tiefe Bindung zu ihren Erziehern aufgebaut, dass diese zu Geheimnisbeschützern oder Tröstern geworden sind“, meint die Frau aus dem „Gänseblümchen“-Team weiter.

Die Erzieher aus dem Familienzentrum „Gänseblümchen“ haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um den Kontakt zu den Kindern nicht abbrechen und die Zeit ein bisschen kurzweiliger erscheinen zu lassen. Seit fünf Wochen bekommt jedes Kind mindestens einmal pro Woche eine „Gänseblümchen-Post“. Das sind persönliche Grüße via Video, Fotocollagen, kleine Aufgaben, Fotos aus der Kita. Auch Ideen für Freizeitaktivitäten und ähnliches werden von den Erziehern in Heimarbeit vorbereitet und an die Kinder verschickt. Denn nicht nur die Kinder vermissen ihre Erzieher, das gilt auch anders herum.