Gesundheitsstudio in Wegberg : Studiobetreiber kämpft für Fitnessbranche

Gähnende Leere im Wegberger Aktiv Centrum: Betreiber Tobias Thenée darf wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Mitglieder begrüßen. Er setzt sich im Rahmen einer Initiative dafür ein, dass sich das ändert. Foto: Aktiv Centrum Wegberg

Wegberg Tobias Thenée betreibt das Aktiv Centrum, das derzeit wie viele Gesundheits- und Fitnessstudios massiv unter der Corona-Pandemie leidet. Um für eine Perspektive zu sorgen, hat er sich einer bundesweiten Initiative angeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Das Aktiv Centrum in Wegberg ist einer von rund 10.000 privaten Gesundheits- und Fitnessbetrieben in Deutschland. Und genau wie allen anderen Studios ist auch das Aktiv Centrum wegen der bundesweit verordneten Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus seit einige Wochen geschlossen. Weil das wirtschaftlich an die Substanz geht, hat sich Inhaber Tobias Thenée der Initiative „Expertenallianz für Gesundheit“ angeschlossen. Mit ihr zusammen kämpft er für eine Perspektive für die Fitnessbranche.

„Wir wollen überhaupt nicht die bisherigen Maßnahmen der Behörden kritisieren, denn als gesundheitsorientierten Unternehmen geht es uns darum, dass unsere Kunden gesund werden. Wir wollen niemand in Gefahr bringen“, erklärt Tobias Thenée und fügt an: „Doch sobald es möglich ist, wollen wir unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen wieder öffnen.“ Und dass das möglich und vor allem nötig ist, hat Thenée Ende vergangener Woche wie viele seiner Mitstreiter aus der Initiative in einem Brief an Entscheidungsträger in der kommunalen Politik sowie in den Landtagen und im Bundestag deutlich gemacht. Thenée weist in seinem Schreiben an den Wegberger Bürgermeister Michael Stock darauf hin, dass Gesundheits- und Fitnessstudios eine Systemrelevanz hätten, weil sie einen essenziellen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung leisteten.

Info Bundeskanzlerin Angela Merkel angeschrieben DSSV Die Initiative, der sich René Thenée angeschlossen hat, agiert nicht alleine. Auch der Arbeitgeberverband der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV) hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Offener Brief DSSV-Vorsitzende Birgit Schwarze wandte sich vergangene Woche in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel.

„Diese Stellung wird von der Politik unterschätzt, wenn nicht sogar übersehen“, schreibt Thenée und verweist auf eine Studie des Mediziners Kurt Mosetter, die belegt, wie wichtig Muskelaktivität für das Immunsystem ist. Thenée kommt zu dem Schluss, dass analog zu den seit dem 20. April geltenden Lockerungen auch Fitnessstudios nach und nach wieder für die Öffentlichkeit freigeben werden könnten. „Durch die Einhaltung von Auflagen ist das Trainieren in Fitnessstudios im Hinblick auf potenzielle Ansteckungsrisiken beherrschbar und der positive Effekt des Trainings überwiegt“, schreibt Thenée, der aber auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt keinen Hehl macht. „Je länger der Schließungszustand besteht, umso größer ist das Insolvenzrisiko der gesamten Branche.“

Der Wegberger Studiobetreiber hat mit seinen gerade einmal 27 Jahren erst im vergangenen Jahr das Aktiv Centrum übernommen und sich kürzlich entschlossen, das ab Juli auch mit dem Partnerbetrieb in Aachen zu tun. „In dieser Phase trifft die aktuelle Lage mich natürlich besonders hart“, sagt Thenée. Seine vier festangestellten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die 450-Euro-Kräfte aus dem Service und die Honorartrainer befinden sich ohne Bezahlung im Wartestand. Zuvor hatten Thenée mit seinem Team noch das Studio auf Vordermann gebracht und Renovierungsarbeiten vorangetrieben. Deswegen ist er auch überzeugt, dass er ziemlich kurzfristig die Pforten wieder öffnen könnte, denn auch in Hygienemaßnahmen hat er investiert.