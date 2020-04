Forsthaus Neuendriesch : Verkauf von Maibäumen am Bürgerbusch fällt aus

Leverkusen Corona kippt den Maibaum: Die Gefahr, dass es beim Verkauf ein Gedränge gibt, Menschen sich zu nahe kommen, sei zu groß, sagt Forstverwalter Ralf Pilgram. Bisher wurden dort über 100 Bäume an den Mann gebracht. Auch im Neulandpark wurde jetzt der Verkauf für dieses Jahr abgesagt.

Das Aufstellen von Maibäumen ist fest im Brauchtum verankert. Woher die Tradition kommt, ist nicht endgültig geklärt. Sie geht womöglich auf vorchristliche germanische Bräuche zurück. Junggesellen schmücken für ihre Liebste einen Baum – in der Regel Birke oder Fichte – und befestigen ihn am Haus oder Fenster der Auserwählten. Geschmückt wird er mit Bändern, Büscheln oder Rosen aus buntem Krepp- oder Seidenpapier. Zur Not tut es aber auch ein Zweig. Doch die Corona-Pandemie setzt dem zumindest am Forsthaus Neuendriesch (Bürgerbusch) ein vorläufiges Ende.