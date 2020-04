Baumfällungen in Viersen : Rund 100 Ahorne werden gefällt

Bereits im vergangenen Jahr hatten Arbeiter in Schutzkleidung im Dülkener Stadtgarten Ahornbäume gefällt. Ab Donnerstag sind sie dort wieder unterwegs. RP-Archivfoto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Die Rußrindenkrankheit hat sich im Stadtgarten in Dülken weiter ausgebreitet. Ab Donnerstag sollen befallene Bäume entfernt werden. Die Sporen des Pilzes sind für Menschen gefährlich.

Der Ahornbestand in Viersen schrumpft weiter: Aktuell seien rund 100 Bäume im Stadtgarten in Dülken von der Rußrindenkrankheit befallen, berichtet Stadtsprecher Frank Schliffke. Die Zahl ändere sich aber stetig, denn die Krankheit breite sich schnell aus. „Die Rußrindenkrankheit wird durch einen Pilz ausgelöst. Die Sporen des Pilzes sind für den Menschen gefährlich, wenn sie eingeatmet werden“, erklärt er. „Sie können eine allergisch bedingte Entzündung der Lungenbläschen auslösen. Diese sogenannte ,Farmerlunge’ äußert sich in Reizhusten, Fieber, Atemnot und Schüttelfrost.“ Am Donnerstag, 23. April, sollen Arbeiter eines beauftragten Unternehmens damit beginnen, die Bäume zu fällen. Schliffke: „Zur Sicherheit werden die betroffenen Bereiche abgesperrt.“

Anfang April 2019 war die Krankheit erstmals bei rund 100 Ahornbäumen in Viersen festgestellt worden – im Stadtgarten in Dülken, aber zum Beispiel auch auf den Süchtelner Höhen und am Hohen Busch. An der Rinde bilden sich schwarze Punkte, „es sieht aus, als würde da Ruß rauskommen“, erklärte Stadtförster Rainer Kammann damals. „Das Holz wird spröde, brüchig wie Glas. Innerhalb weniger Wochen sterben die Bäume ab.“ Mögliche Ursache für die starke Verbreitung: Die Bäume sind wegen der lang anhaltenden Dürre in den vergangenen Jahren geschwächt und damit anfälliger für Krankheiten.

Info Pflanzaktionen vorerst in den Herbst verschoben Grund Wegen der Corona-Krise hat die Stadt die für Samstag, 25. April, geplanten öffentlichen Baumpflanzaktionen auf den Süchtelner Höhen und am Hohen Busch verschoben. Sie werden möglichst im Herbst nachgeholt.

Mittlerweile hätten im Stadtgebiet hunderte Ahorne gefällt werden müssen, sagt Schliffke. Wenn die Bäume absterben, das Holz spröde wird, seien sie nicht mehr standsicher. „Es können Teile abbrechen oder der gesamte Baum umkippen.“ Also auch, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, lässt die Stadt nun Bäume fällen.