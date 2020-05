Schützen in Rommerskirchen : Alle Schützenfeste in dieser Saison abgesagt

Rommerskirchen In Rommerskirchen wird es 2020 keine Schützen- und Heimatfeste geben, auch über August hinaus. Eine Großveranstaltung wie das Volks- und Heimatfest mit täglich mehr als tausend Besuchern stelle eine große Gefahr dar.

Was sich immer mehr abzeichnete, ist nun offiziell: Es wird in diesem Jahr definitiv kein Schützen- und Heimatfest im Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen geben. Gemeinsam haben Bürgermeister Martin Mertens und die Präsidenten und Brudermeister der Schützenvereine und Bruderschaften bei einer Telefonkonferenz in der Vorwoche beschlossen, auch die Feste im September ausfallen zu lassen und damit über das bis Ende August ausgesprochene Verbot von Schützenfesten hinauszugehen.

„Ein Jahr ohne Volks- und Heimatfest“ – so haben dann auch Vorsitzender Dirk Fetten und Kassierer Sven Frimmersdorf ihre Zeilen an die Mitglieder und Freunde des Bürgervereins Rommerskirchen überschrieben, mit dem sie die Absage und die „unschöne und unpopuläre Entscheidung“ erläutern, das vom 28. August bis 1. September geplante Volks- und Heimatfest und den damit verbundenen Spatenstich am neuen Festplatz wegen des Coronavirus abuzsagen: „So schwer uns diese Absage auch fällt, so ist unser aller Gesundheit doch das höchste Gut, das es zu schützen gilt. Daher hätten wir als Vorstand auch ohne den Beschluss von Bund und Land einstimmig diese Entscheidung fällen müssen.“ In Übereinstimmung mit Schützenkönig Rayko Limp, Kronprinz Alexander Bartsch und den möglichen Nachfolgern wurden ihre Feste jeweils um ein Jahr verschoben: Das sei ein großer Schritt für die Regenten und ein Zeichen des Verständnisses und der Solidarität in diesen schweren Zeiten, das Wertschätzung verdiene.