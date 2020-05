Leverkusen : Stadt prüft Erhöhung der Corona-Tests

Leverkusen Möglicherweise weitet die Stadt Leverkusen die Corona-Tests in Kürze aus. „Wir überprüfen dies, sind aber noch in der Abstimmung für welche Personenkreise die Proben gelten sollen“, bestätigte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion. Für Ärger und Irritationen sorgte das städtische Corona-Abstrich-Zentrum im ehemaligen Freibad Auermühle.

Vorbild sind unter anderem die Universitätskliniken Köln, bei denen sich seit wenigen Tagen jeder Kölner auch ohne Arztüberweisung testen lassen kann. Aber nicht ausnahmslos: Tatsächlich wird in der Domstadt weiter nur bei Leuten ein Abstrich gemacht, die typische Corona-Symptome aufweisen. Die Kliniken verfügen über weit mehr Testkapazität als genutzt wird. Die Entscheidung über zusätzliche Testungen in Leverkusen soll diese Woche fallen.