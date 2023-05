Termine in Lennep Programm für viele laue Sommernächte

Lennep · Der Lenneper Sommer steht in den Startlöchern und will auch in diesem Jahr mit vielen unterschiedlichen Angeboten für gesellige Stunden in der Altstadt sorgen. Wir geben einen Überblick.

17.05.2023, 05:00 Uhr

Die Rock- und Hardrock-Coverband „Kiesberch“ feiert beim Lenneper Sommer bereits ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum und hofft auf einen tollen Abend in der Altstadt . Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Von Cristina Segovia Buendía