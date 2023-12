Musikalische Weihnachten in Solingen Die Musik ist ihr Geschenk

Sie ist gerade vom Weihnachtsmarkt zurückgekommen. Glühweinduft und Lichterglanz klingen noch nach, genauso der Auftritt mit ihrer Jazzband „Jazz Online“. Aber Nadja Eckstein hat schon den nächsten Termin im Blick. „Der Advent ist auch für uns Musiker eine besondere Zeit mit besonderem Glanz“, sagt sie. Bei der Solinger Sängerin klingt diese Zeit seltener nach „Stille Nacht, Heilige Nacht“ – sondern mehr nach „Breath Of Heaven“ oder „The Christmas Way“. Dann kann ihre klare, soulige Stimme sich in ihrer ganzen Schönheit entfalten, Geschichten erzählen und Herzen berühren. „Gospel passt einfach gut zu mir“, sagt Nadja Eckstein. Sie denkt dabei an ihre Stimme und an ihre Lebensgeschichte, an ihren eigenen Glauben an Gottes große Liebe und an ihre musikalische Ausbildung. Deswegen singt sie heute Gospel und Pop-Musik. „Einfach, weil es passt“, wiederholt sie und lacht.