Klassikkonzert in Rheinberg Heiß, kühl und explosionsartig – so war der Konzertabend in der Stadthalle

Lyuta Kobayashi (20) ist Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben, der Jürgen-Ponto-Stiftung und des Thüringer Ministeriums für Kultur und Wissenschaft für musikalisch Hochbegabte. Er war Mitglied des Bundesjugendorchesters und ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe. Julian Becker ist 2005 in Hannover geboren und studiert Orgel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig sowie Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2018 und 2021 erhielt er jeweils den Ersten Preis für Orgel solo. Er ist auch als Komponist tätig.