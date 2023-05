Gabelstapler beschädigt Gasleitung bei Dirostahl in Remscheid Gabelstapler sorgt für Gasleck bei Dirostahl

(red) Für Aufsehen sorgte am Sonntag eine weiträumige Absperrung von Polizei und Feuerwehr rund um das Firmengelände von Dirostahl in Lüttringhausen. Nach Angaben der Feuerwehr war dort gegen 11.55 Uhr ein Gabelstapler beim Transport eines Werkstückes auf dem Firmengelände gegen eine Gasleitung gefahren. Diese bekam einen Riss, sodass Gas austrat. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine erhebliche Explosionsgefahr bestand, wurden umfangreiche Kräfte zur Einsatzstelle in Marsch gesetzt“, schilderte die Feuerwehr das Geschehen. Nach der ersten Erkundung durch die Einsatzleitung wurden anliegende Hallenbereiche geräumt und die Austrittsstelle lokalisiert. Zeitgleich sperrte die Polizei die Straßen im Umfeld ab. In Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort wurde entschieden, die Hauptgaszufuhr des Werkes abzustellen. Das Absperren brachte den gewünschten Erfolg und bereits kurze Zeit später, trat kein Gas mehr aus. Später konnte die Einsatzstelle den Verantwortlichen von Dirostahl übergeben werden. Diese müssen sich nun um eine Reparatur der Gasleitung bemühen, um den Produktionsausfall zu minimieren.