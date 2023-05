Remscheider will SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag werden Sven Wolf hat zwei Mitbewerber um Kutschaty-Nachfolge

Nachdem der Remscheider Ratspolitiker Sven Wolf bereits vor einer Woche seine Kandidatur mit einem Brief an die Fraktionskollegen öffentlich gemacht hatten, gaben am verrgangenen Montag der Kölner Jochen Ott und Sarah Phillip aus Duisburg ihre Absicht bekannt, die 56-köpfige Fraktion der Sozialdemokraten im Düsseldorfer Landtag führen zu wollen. Beide Politiker verfügen über längere Erfahrung im Landtag. Die Entscheidung soll bei einer Abstimmung in der SPD-Fraktion in der kommenden Woche fallen.