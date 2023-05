Ansichtssache Zufrieden im hinteren Mittelfeld

Jede Menge harte Zahlen präsentiert dagegen das in dieser Woche präsentierte Kommunalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Remscheid landete auf Platz 272 von 396 Kommunen in NRW. Ob das in der Schule zur Versetzung gereicht hätte, wissen wir nicht. Der als Mitauftraggeber der Studie agierende Arbeitgeberverband (AGV) zeigten sich in einer ersten Stellungnahme auf jeden Fall nicht unzufrieden. Man sei erfreut, dass sich Remscheid „recht positiv entwickelt“ hieß es in einer begleitenden Pressemitteilung.