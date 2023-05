Wohnquartier in Remscheider Schule? Grüner wohnen im Berufs-Kolleg

Einen Fast-Neubau in einem bestehenden Gebäudekomplex älterer Bauart zu realisieren: Dass so etwas möglich ist, zeigt die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewag seit einiger Zeit am Agnes-Miegel-Weg im Südbezirk. In der Häuserreihe aus den 60er-Jahren, die zuvor lange leer stand, weil die Wohnungen nur noch schwer zu vermieten waren, bleibt nur noch die Gebäudehülle erhalten. In ihr entstehen moderne Wohnungen mit Neubaustandort, die mit anderem Zuschnitt versehen werden, neu gedämmt sind und mit Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlage auch aktuelle Umweltstandards erfüllen. Die Gewag spricht von ihrer „Klimasiedlung“.