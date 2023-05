Sportbund Remscheid und Hastener TV mit inklusivem Angebot für Familien Erfolgsprojekt sucht Übungsleiter

Quietsch bunte Spielstationen springen dem Besucher der Halle 4 im Sportzentrum Hackenberg gleich ins Auge. Wie ein großer, wettergeschützter Abenteuerspielplatz wirkt die Szenerie: Väter laufen ihren lachenden Kindern quer durch die Halle hinterher, während an anderer Stelle Mütter ihren Nachwuchs in einer selbstgebauten Schaukel hin und her wiegen. Andere Eltern helfen ihrem Nachwuchs dabei, die Sprossenwand zu überwinden, und unweit davon versuchen andere Minis mutig eine steile Konstruktion aus Barren und dicken Hallenmatten zu erklimmen. Wie sich später herausstellt, ist der „Mount Everest aus Lennep“, wie Übungsleiterin Sonja Robbe die Konstruktion nennt, eine der beliebtesten Attraktionen in der Halle.