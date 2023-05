Remscheider vor Gericht Brandstifter kämpft in Berufung gegen Haftstrafe

In der Nacht zum 17. April 2022 soll der Mann seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Freiheitstraße fahrlässig in Brand gesetzt haben, mit 3,5 Promille im Blut. Er sei ein „Spiegeltrinker“ und morgens greife er als erstes zur Flasche, das werde sich auch zukünftig nicht ändern. Vor der Berufungskammer hat er nun auch bestritten, keine Hilfe gerufen zu haben. Im Gegenteil, er sei noch in den Hausflur gelaufen und habe dort einen Nachbarn getroffen. Den habe er gebeten, die Feuerwehr zu rufen. Welcher Nachbar? So genau könne er sich daran nicht erinnern.