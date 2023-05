Gasleck in Remscheid-Lüttringhausen Nach Unfall – bei Dirostahl wird wieder produziert

„Wir haben mehrere Gasleitungen. Das Presswerk arbeitet, die mechanische Verarbeitung arbeitet, wir versenden normal unsere Produkte weiter“, sagte Geschäftsführer Markus Lüke auf Anfrage der Redaktion. Die beschädigte Gasleitung werde im Lauf der Woche repariert. Die Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich des Werkes würden in diesem Zeitraum an anderer Stelle eingesetzt. Als Sicherheitsmaßnahme habe man am Sonntag entschieden, die Hauptgasleitung abzuschalten und den Betrieb einzustellen. Zuvor hatte die Polizei die Straßen im Umfeld des Werks mit Sitz an der Luckhauser Straße in Lüttringhausen abgesperrt.