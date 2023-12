Für besonderes Engagement Mercator-Ehrennadel für „Spieltrieb“, Cyrus Overbeck und Wilfried Schaus-Sahm

Ob für Engagement in Kunst, Musik, oder Theater – Bürgermeisterin Edeltraud Klabuhn verlieh jetzt die Mercator-Ehrennadeln im Duisburger Rathaus. Wer mit der Ehrennadel ausgezeichnet wird, entschied eine Jury bestehend aus Mitgliedern des Kulturausschusses. Die Nadel wurde in diesem Jahr an drei Akteure aus Duisburg vergeben.