Handball-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen muss schon am Mittwoch ran

„"Da waren wir überhaupt noch nicht in der Liga angekommen", erinnert sich der Dormagener Trainer Martin Berger. „Jetzt wollen wir zeigen, dass wir dazu gelernt haben, was allerdings alles andere als eine leichte Aufgabe wird. Remscheid ist sehr erfahren, clever und abgezockt und zählt für mich neben Weiden und Korschenbroich zu den Titelaspiranten." Personell sieht es etwas besser aus als am vergangenen Wochenende beim 33:27 in Refrath. Zwar werden Moritz Kasper und Carlos Marquis geschont, die gegen Refrath angeschlagen ins Spiel gingen, weil aber die A-Jugendlichen wieder zur Verfügung stehen, sind auch Alternativen vorhanden. Allerdings wird auch Jannis Beckers wird weiterhin nicht zur Verfügung stehen. „Unser Sieg in Refrath war sehr wichtig und hat uns auch noch einmal einen Schub gegeben, weil wir nun endgültig im Mittelfeld der Tabelle angekommen sind. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Remscheid", sagt Martin Berger vor dem Match gegen den Tabellenzweiten.