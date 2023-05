Großer Andrang beim Street-Food-Festival in Remscheid Preisgekrönte Leckereien im Stadtpark

Überall saßen Besucher zusammen, probierten vom einen und anderen Teller oder schlürften an fruchtigen Cocktails, um sich erst einmal einzustimmen. „Ich bin echt froh, dass ich die beiden gefunden habe und sie sich bereit erklärt haben, das Food-Festival auszurichten und Remscheid in ihren Tourplan aufzunehmen“, sagte Kärst. Als Besucher freute er sich auf ein leckeres Wochenende mit neuen Genüssen. Auch Veranstalter Kai Harbig konnte den Zwischenstopp in Remscheid bereits am ersten Abend als Erfolg verbuchen. Die Leute kamen in Scharen und probierten an verschiedenen Stationen die dargebotenen Leckereien.