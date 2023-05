In Remscheid fehlen bezahlbare Wohnungen Ernüchterndes Fazit für den sozialen Wohnungsbau

Der Remscheider CDU-Landtagsabgeordnete und Ratsherr Jens Nettekoven sieht beim Thema vor allem die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewag stärker gefordert. „Wer, wenn nicht die Gewag, sollte diese Wohnungen in Remscheid bauen“, sagte Nettekoven am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Stadtentwicklung und Klimaschutz. Nettekoven nahm Bezug auf einen Bericht der Verwaltung zur Lage auf dem Wohnungsmarkt und geplante Bauprojekte der Gewag in 2023. Der Bericht habe ihn „sehr erschrocken“, sagte er. Darin weist die Wohnungsbaugesellschaft darauf hin, dass aufgrund „der aktuell dramatisch verschlechterten Rahmenbedingungen die Neubaumieten von frei finanzierten Objekten um sechs bis sieben Euro höher ausfallen müssten als noch in den Vorjahren“.