Fußball : 04/19 holt Torhüter Möllering von Fortuna Düsseldorf

Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 hatte noch einen Torwart gesucht und hat ihn nun gefunden: Justin Möllering kommt von Fortuna Düsseldorf, wo er seine ganze Jugendzeit verbracht hat und zuletzt sowohl in der A-Jugend-Bundesliga als auch in zwei Spielen in der Senioren-Regionalliga mit der U23 der Fortunen eingesetzt wurde. Mit seinen Einsatzzeiten war der 18-Jährige aber nicht zufrieden, deswegen verließ er die Düsseldorfer nun. „Es war nach acht Jahren Fortuna keine leichte Entscheidung für mich, aber für mich kam ein Wechsel nur nach Ratingen infrage, auch wenn es noch andere Angebote gab. Da ich Ratinger bin und im August meine Ausbildung anfange, passte alles zusammen“, sagt Möllering.