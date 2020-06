Eishockey : Ice Aliens sind gespannt auf die neue Struktur

Ratingen Kurz vor dem offiziellen Meldeschluss des Eishockeyverbandes EHV Nordrhein-Westfalen zum 30. Juni kommt Bewegung in die Planungen für die Regionalliga-Saison 2020/2021, der auch die Ratinger Ice Aliens angehören. Am morgigen Samstag gibt es ein Treffen in Dortmund.

Dennoch gibt es viele Fragezeichen bezüglich der Durchführbarkeit der Spiele, da nicht einzuschätzen ist, welche behördlichen Auflagen aufgrund der Coronavirus-Pandemie bestehen werden und wann die Saison starten kann. Daher stehen die Zeichen jetzt auf ein Zusammenrücken der Vereine und dem Suchen nach einem Kompromiss, mit dem ein zufriedenstellender Spielbetrieb für die Landesligisten und Regionalligisten ab Herbst möglich ist. Dieser soll die kleineren Vereine nicht zu viel belasten, den größeren Vereinen aber die Möglichkeit zu mehr Spielen und Duellen gegen die anderen größeren Vereine bieten.

Auf Initiative des Duisburger EV treffen sich daher die Vereine der Landesliga und Regionalliga am morgigen Samstag im VIP-Raum des Dortmunder Eisstadions, um über einen gemeinsamen Vorschlag an den Verband EHV NRW zu beraten.

