Fußball : Fix: SVH und ASV sind aufgestiegen

Übersicht Das sind die Entscheidungen des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) vom außerordentlichen Verbandstag am Mittwochabend in der Sportschule Wedau in der Übersicht – und was sie für die Klubs der Region bedeuten:



Es gibt nur Aufsteiger. Alle Mannschaften, die seit der vorläufigen Unterbrechung der Saison am 13. März auf einem aufstiegsberechtigten Tabellenplatz – dazu zählen auch die Relegationsränge – stehen, spielen nach der Sommerpause in der nächsthöheren Liga. In den Fällen, in denen dabei nicht dieselbe Anzahl an absolvierten Partien zugrunde liegt, entscheidet die Quotientenregel: Die eingefahrenen Punkte werden dann durch die Summe der gewerteten Spiele geteilt. Zudem steigen alle Herbstmeister auf, wenn sie nicht ohnehin aufstiegsberechtigt sind.



Keine Absteiger. Auch den Antrag des FVN-Präsidiums, dass es in diesem Jahr keine Absteiger gibt, haben die Delegierten angenommen. Das betrifft unter anderem die SSVg Heiligenhaus, die zuletzt auf dem Relegatiosrang um den Klassenerhalt der Bezirksliga stand und nun sicher in der Klasse verbleibt.



Keine Pokale. Die Pokalwettbewerbe sollen sowohl auf Kreis- als auch auf Verbandsebene vor dem geplanten Beginn der Meisterschaftssaison beendet werden, also vermutlich in der zweiten August-Hälfte, so dann wieder gespielt werden kann.