Aus den Vereinen : TuS 08 erhält 136.000 Euro aus dem Förderprogramm

Unter anderem die Bogensportanlage „LW4“ will der TuS 08 Lintorf aus den Mitteln des Programms „Moderne Sportstätte 2022“ modernisieren. Foto: TuS 08

Lintorf Aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen erhält der TuS 08 Lintorf 136.000 Euro für die Modernisierung des Gebäudes, der Boule-Plätze und der Bogensportanlage. Das sind knapp 70 Prozent der Gesamtsumme von 196.000 Euro.

Nach der Empfehlung durch den Stadtsportverband (SSV) Ratingen und mit Begleitung der Stadtverwaltung hat der TuS 08 Lintorf im November 2019 Mittel aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen beantragt. Nun wurde dieser Antrag bewilligt: Der TuS 08 erhält 136.000 Euro für die bauliche, energetische und barrierefreie Modernisierung seines Bestandsgebäudes, der beiden Boule-Plätze und der Bogensportanlage „LW 4“ auf seinem Gelände am Lintorfer Weg 4. Die Gesamtkosten dafür betragen 196.000 Euro, der Klub kann also 69 Prozent davon über das Förderprogramm finanzieren. „Der verbleibende Eigenanteil in Höhe von gut 60.000 Euro wird durch bürgerschaftliches Engagement der Mitglieder und liquide Mittel des TuS 08 Lintorf erbracht“, sagt Detlev Czoske.